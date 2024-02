Traffico Roma del 27-02-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 febbraio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto temporaneamente chiusa per incidente sulla tangenziale est la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione della via Salaria ripercussioni anche sul tratto Urbano della A24 con code tra via Filippo Fiorentini e la tangenziale est temporaneamente chiuso per lavori il tratto di viale Antonino di San Giuliano 3 Lungotevere Maresciallo Diaz piazzale della Farnesina in direzione di via del Foro Italico deviazioni possibili segnalate sul posto riaperta invece la via Ardeatina segnalata in precedenza chiusa per lavori di potatura tra via delle Sette Chiese e viene sazio nel quartiere San Lorenzo al via da questa mattina nuovi lavori sulla sede tranviaria di via dei Reti variazioni di servizio per linee tram 23 e 19 la linea tram 2 viene sostituita integralmente da bus la linea 3 è sostituita da bus tra Porta Maggiore e Valle ...