Traffico Roma del 27-02-2024 ore 12 | 30

(Di martedì 27 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità temporaneamente chiusa per incidente sulla tangenziale est e la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione della via Salaria al via da oggi nel quartiere San Lorenzo nuovi lavori sulla rete tranviaria in via dei Reti variazioni di servizio le linee tram 2 319 la linea tram 2 viene sostituita integralmente da bus la linea tram 3 è sostituita da bus tra Porta Maggiore e Villa Giulia la linea 19 effettua servizio con trama tra 100 celle Porta Maggiore e con bus tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento terminati i lavori di potatura sulla via Ardeatina la strada tra via delle Sette Chiese via nesazio è stata riaperta per lavori notturni chiusa dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina la galleria Giovanni XXIII in direzione di via del Foro Italico all’Eur alle 21 di ...