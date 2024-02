Traffico Roma del 27-02-2024 ore 08 | 00

(Di martedì 27 febbraio 2024) Luceverdetrovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e da Appia code peranche sul tratto Urbano della A24 raccordo la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia con coda tra Labaro e via dei due punti verso il centro stessa situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada è l’uscita per la tangenziale in programma per 8:30 una cerimonia in Piazza Venezia con la deposizione di una corona di alloro alla sala del Milite Ignoto possibili modifiche alla viabilità fino a termine evento previsto per le 9:30 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito o.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un ...

Luceverde Roma veri trovati in studio Tiziana Raimondi Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale ancora e rallentamenti e code sul ... (romadailynews)

capo vigili, 'al via cantieri a San Lorenzo': "I cantieri vanno secondo i programmi. Un po' di difficoltà viene dagli interventi di Atac per la sostituzione dei binari: stamattina per esempio è partita la parte di Scalo San Lorenzo, via dei Reti ...ansa

Patanè (Ass. Mobilità): “Roma sarà una città al 70% a 30km/h, con telecamere per le zone verdi e una tariffa per chi entra”: Anche Roma diventerà una città a 30 km/h. Sembra difficile pensare che qualcuno riesca a liberare la Capitale dalla morsa del Traffico, anche perché i dati mostrano come in città ci siano più macchine ...ohga

Viabilità, interruzione circolazione veicolare su via Roma: Per i giorni in cui il Traffico sarà chiuso, tutte le corse di trasporto pubblico che interessano il tratto di via Roma, da via degli Astronauti verso Monopoli, subiranno variazioni/deviazioni. Nello ...osservatoriooggi