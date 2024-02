Torneo Preolimpico di Pugilato | 9 Azzurri in gara per staccare il pass per Parigi

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ci saranno anche gliall’E-Work Arena di Busto Arsizio (in provincia di Varese) dal 3 all’11 marzo, in occasione deldi. L’Italia sarà rappresentata da Federico Serra (51 kg), Francesco Iozia (57 kg), Gianluigi Malanga (63,5 kg), Salvatore Cavallaro (71 kg), Diego Lenzi (+92 kg), Sirine Charaabi (54 kg), Alessia Mesiano (60 kg), Angela Carini (66 kg) e Melissa Gemini (75 kg). Questi puntano alla qualificazione per2024. Questa manifestazione tutta italiana sarà la penultima occasione perilolimpico. L’ultima avrò luogo a Bangkok, in Thailandia, dal 26 maggio al 2 giugno. Come riporta Agc di coni.it ‘Uno straordinario evento mondiale organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana – LOC Busto Arsizio, su ...

I riflettori della Boxe sono puntati su Busto Arsizio , in vista del torneo mondiale di qualificazione olimpica di pugilato, in programma nella località ... (sportface)

“Boxing Road to Paris”: a Busto Arsizio 49 pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: Il Palazzetto dello Sport E-Work Arena a Busto Arsizio ospiterà, dal 3 all’11 marzo, il Torneo mondiale Preolimpico di Pugilato ‘Boxing Road to Paris’. L’evento, promosso dalla Federazione Pugilistica ...sportfair

Boxe, presentato il Preolimpico di Busto Arsizio: in palio 49 pass per Parigi 2024. D’Ambrosi: “Torneo eccezionale”: Boxe, presentato il Preolimpico di Busto Arsizio: in palio 49 pass per Parigi 2024. Le dichiarazioni di Flavio D'Ambrosi: "Torneo eccezionale" ...sportface

Parigi2024: Boxe. D'Ambrosi "Torneo Preolimpico evento eccezionale": "Mi aspetto che arrivino altri pass oltre ai 4 già conquistati", dice il presidente della Federboxe BUSTO ARSIZIO (ITALPRESS) - "Questo è un Torneo eccezionale, con tantissima partecipazione. Il primo ...sport.tiscali