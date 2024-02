Torna la Giornata mondiale della Fauna selvatica | al Bioparco di Roma il digitale a tutela della biodiversità

(Di martedì 27 febbraio 2024) Obiettivo la coesistenza tra uomo e animali selvatici in un mondo sempre più connesso Ildiaderisce alla(World Wildlife Day) e domenica prossima 3 marzo organizza una serie di attività per le famiglie, accendendo i riflettori sull’importanza dell’innovazionenella salvaguardia. Si andrà alla scoperta

Volley A2 femminile, Hermaea Olbia vincente e in forma: L’Hermaea Olbia Torna in campo per preparare la prossima sfida della poule salvezza di A2 femminile di volley: nel mirino della squadra di Dino Guadalupi c’è la Vtb Fcredil Bologna, avversario ...unionesarda

Gasperini: "L'Inter gioca con grandissima qualità": Roma, 27 feb. (askanews) - Torna il campionato con il recupero della 21esima Giornata tra Atalanta e Inter non disputato per l'impegno dei nerazzurri in Supercoppa. "L'Inter - afferma il tecnico ...sport.tiscali

"Nessuna vera condanna delle violenze": critiche alla maggioranza da Pd e Diritti in Comune: Gli studenti da vittime sono Tornati colpevoli e sovversivi ... a ripetere che è stata irresponsabile la gestione dell'ordine del pubblico nella Giornata di venerdì e chiediamo la rimozione del ...pisatoday