“Torna in tv tra pochi giorni” E soprattutto dove | Barbara D’Urso | bomba sganciata

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sono mesi cheè lontana dalla tv. A giugno dello scorso anno aveva salutato il suo pubblico di Pomeriggio 5 dando appuntamento a settembre, madopo veniva annunciato il colpo di scena: quel programma è passato nelle mani di Myrta Merlino e lei non si è più vista in quel di Mediaset, nonostante anni e anni trascorsi da protagonista su quelle reti. Ricordiamo Domenica Live, Live Non è la, il Grande Fratello, La Dottoressa Giò e La Pupa e il Secchione Show. Fino al 31 dicembre 2023 la conduttrice e ormai ex regina di Canale 5 è rimasta in silenzio perché ancora sotto contratto con Mediaset. Contratto che è scaduto il primo gennaio scorso, dunque ora le cose sono cambiate e ad oggiè libera da vincoli, per questo motivo ...

di Sandro Franceschetti Sono aperti i termini per le richieste di ammissione all’asilo nido comunale di Mondavio ‘Il castello magico’ per l’anno scolastico ... (ilrestodelcarlino)

Franchising cresce ancora, Torna in voga il punto vendita: Tra le indicazioni che già emergono c'è la conferma del ritorno al punto vendita che però "si deve reinventare, disegnando un ruolo più articolato che consenta di arricchire l'esperienza d'acquisto ...ansa

Denis verdini Torna in carcere, era evaso dai domiciliari a Roma per partecipare a delle cene: Verdini, che ora dovrà Tornare in carcere, era autorizzato ad andare dal dentista a Roma. Tra ottobre 2021 e gennaio 2022 sarebbe però andato al ristorante con il figlio Tommaso e altre persone ...it.euronews

Denis Verdini, Torna in carcere il 'suocero' di Salvini: era evaso dagli arresti domiciliari: Denis Verdini, ex parlamentare 72enne condannato in via definitiva a sei anni e mezzo nel processo per il crac del Credito cooperativo Fiorentino, Torna in carcere a Sollicciano ... di recarsi dal ...firenzetoday