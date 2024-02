(Di martedì 27 febbraio 2024) Arezzo, 272024 – a partire dalle 14 con la possibilità per i cittadini di seguire la diretta dalla homepage del sito istituzionale o dal canale YouTube del Comune. Per quanto riguarda il programma dei lavori, dopo le interrogazioni ci saranno tre pratiche urbanistiche, la modifica del regolamento sull’utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, l’alienazione di un’area di proprietà, la proposta di deliberazione di iniziativa consiliare per la modifica del regolamento dei centri di aggregazione sociale e 18 atti di indirizzo.

Il Polo Progressista e di Sinistra non molla la presa sulla revoca della Cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e porta un nuovo atto in consiglio con cui ... (lanazione)

Per accedere e circolare a Milano , camion e bus saranno obbligati ad avere istallati i sensori per l’angolo cieco . Dopo lo stop del Tar, che aveva ... (ilfattoquotidiano)

Torna il Consiglio Comunale giovedì 29 febbraio: Dalle 14 la possibilità per i cittadini di seguire la diretta dalla homepage del sito istituzionale o dal canale YouTube del Comune di Arezzo ...lanazione

Welfare, ok in Consiglio Regionale Lazio a modifiche per le Asp: Roma, 27 feb. (askanews) – La commissione affari costituzionali e statutari, affari istituzionali del Consiglio regionale del Lazio presieduta da Flavio Cera (FdI), ha espresso parere favorevole allo ...askanews

Denis Verdini Torna in carcere a Firenze, revocati arresti domiciliari: (Adnkronos) - Denis Verdini lascia gli arresti domiciliari e Torna in carcere. L'ex parlamentare di Forza Italia non è più in detenzione domiciliare nella sua villa di Firenze. Questa mattina agenti ...reggiotv