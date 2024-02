Torino vs Fiorentina | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 27 febbraio 2024) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Le due squadre sono in lotta per l’Europa, anche i viola hanno più chance di raggiungere l’obiettivo.vssi giocherà sabato 2 marzo 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata sono reduci da due sconfitte consecutive che hanno leggermente ridimensionato le loro ambizioni europee. La squadra di Juric è decima con 36 punti, e un ritardo di cinque punti dal settimo posto. L’obiettivo può essere raggiunto, a patto di non calare di rendimento I viola, al contrario, sono tornati a fare punti pesanti per dare l’assalto quanto meno alla Europa League. La squadra di Italiano, forte dei sette punti in tre partite, si è piazzata al settimo posto con 41 ...