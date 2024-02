Torino | aula didattica della Polfer intitolata al Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato Silverio Sabino | vittima del Covid

Auto elettriche ed e-fuel: il convegno al Politecnico di Torino per conoscerli meglio: Spesso si fa confusione tra automobili elettriche e i vari tipi di ibrido, con il punto interrogativo relativo ai combustibili ...autoappassionati

Eredità Agnelli, dal testamento ai fondi all'estero: il primo test in aula sui sequestri: Il primo test per l’inchiesta della procura di Torino sull’eredità Agnelli è previsto per mercoledì. Quando il Tribunale del Riesame dovrà pronunciarsi sulla legittimità dei sequestri eseguiti lo ...ilmattino

Torino. ‘Asse microbiota-intestino-cervello e salute’: seduta scientifica l’8 marzo all’Accademia Medica: Si potrà seguire l’incontro sia accedendo all’aula Magna dell’Accademia di Medicina di Torino (via Po 18, Torino), sia collegandosi da remoto al sito www.accademiadimedicina.unito.it.teleradio-news