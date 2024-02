Tony Khan | “Gli ascolti della AEW sono straordinari”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sebbene lontana dai fasti del 2021, la AEW non ha iniziato male il 2024 mantenendo costanti gli, soprattutto quelli di Dynamite. Tanto è bastato ad indurre, presidentecompagnia, all’ottimismo più sfrenato per quanto riguarda il futurosua “creatura”. Traguardi importanti In una recente intervista per GV Wire, infatti,ha espresso un grande entusiasmo per gliAEW nel 2024, sottolineando alcuni importanti traguardi: “Penso che i nostrisiano. Abbiamo battuto l’NBA il mercoledì sera per tre delle ultime quattro settimane. È un risultato piuttosto buono per una compagnia che esiste da meno di cinque anni. L’NBA è un brand molto famoso e la ...