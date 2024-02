Todde | le donne al voto hanno fatto la differenza

(Di martedì 27 febbraio 2024) AGI - "Sono felice e orgogliosa di essere la prima donna presidente della Sardegna". L'ha detto ieri, con qualche cautela all'1 di notte, ma oggi Alessandra, candidata del Campo largo del centrosinistra, lo ripete ostentando l'esultanza per il risultato, dopo una campagna elettorale che è stata come "scalare l'Everest", dice in conferenza stampa a Cagliari, nello stesso hotel, Palazzo Tirso, e nella stessa sala dove il 4 gennaio scorso la coalizione di centrodestra sconfitta scelse di candidare l'avversario sconfitto alle urne, il sindaco della città Paolo Truzzu (FdI), invece del presidente uscente Christian Solinas (Psd'Az). Interrotta ripetutamente dagli applausi dei suoi, appare sicura e decisa. Dopo 75 anni "siamo riuscite a rompere questo tetto di cristallo, che nessuna di noi era riuscita a rompere", esordisceparlando delle ...

