Tite su Dani Alves | «Ogni errore va punito | ma…»

(Di martedì 27 febbraio 2024), ex commissario tecnico del Brasile, ha parlato a Sport della vicendache è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere, ex commissario tecnico del Brasile, ha parlato a Sport della vicendache è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Capisco la domanda ma non posso esprimere un giudizio senza conoscere i fatti e avere informazioni veritiere sull’argomento.va, ma non sono io a dover giudicare. Devo stare attento a quello che dico, comunque penso che chiunque commetta undebba essere. Così mi ha insegnato mio padre, almeno».

