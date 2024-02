Timothée Chalamet e il siparietto con la giornalista | “Forza Roma sempre” VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) Hollywood pazzo dello stadio Olimpico. E se la Lazio può vantare Russell Crowe tra i suoi tifosi vip, lapuò rispondere con l’under 30 più famoso del cinema mondiale,, 28 anni, candidato all’Oscar per l’interpretazione in ‘Call me by your name’ e ora nelle sale con il secondo capitolo di Dune, che lo vede protagonista nel cast stellare con Zendaya e Austin Butler. Proprio in un’intervista di presentazione del film con laitaliana Sonia Serafini, l’attore statunitense è tornato a dichiarare il suo amore per la, dopo aver seguito più volte i giallorossi all’Olimpico e in trasferta (era a Budapest per la finale di Europa League). Dopo aver chiesto la provenienza geografica dell’interlocutrice (nativa della Capitale),ha rispolverato il suo ...