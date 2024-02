Thuram e Acerbi | rientro posticipato? L’Inter predica cautela! ? CdS

(Di martedì 27 febbraio 2024)sono due dei tre big infortunati in casa Inter. L’attaccante e il difensore non dovrebbero farcela per domani con l’Atalanta. ATTESA ?cautela sia per Marcusche per Francescoper l’attaccante e il francese, alle prese rispettivamente con un’elongazione muscolare e con problema all’adduttore. Il lorosarà prettamente in funzione del delicato ritorno in Champions League contro l’Atletico Madrid il prossimo 13 marzo. Dunque, niente Atalanta per entrambi e possibile spezzone di partita contro il Genoa lunedì 4 gennaio. Lo staff medico nerazzurro detta i tempi per evitare qualsiasi tipo di ricaduta. Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno Inter-News - Ultime ...

