Test antidroga sugli amministratori | Previsto almeno una volta all’anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Via libera ai, su base volontaria, per consiglieri comunali, assessori e sindaco. Il Consiglio comunale ha approvato l’ atto di indirizzo per una campagna contro l’uso delle sostanze stupefacenti. Il documento, presentato originariamente dal Pd e già al vaglio della commissione consiliare, è stato approvato all’unanimità. L’atto chiede all’amministrazione comunale di "avviare una campagna di sensibilizzazione a partire dal 2024 contro l’uso di sostanze stupefacenti con attività mirate e sistematiche rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con stanziamenti di somme adeguate di bilancio, comunque non inferiori a 20mila euro; attivarsi per reperire fondi ulteriori da destinare alle campagne di sensibilizzazioni contro l’uso delle sostanze stupefacenti; realizzare le attività nelle scuole in sinergia e collaborazione ...