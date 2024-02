Terza Categoria Tanti gol e poche sorprese | perde il Valle del Giano incalza la Cameratese

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 27 febbraio 2024) Largo Europa, Monte Roberto, Villa Strada e Spes Jesi vincono tutte in trasferta. Filipponi sempre più bomberSINA, 27 febbraio 2024 – Turno da 29 gol realizzati complessivamente con il solo Amatori Appignano non andato in rete. Quattro successi esterni, due interni ed un sol pareggio. Le squadre di testa vincono tutte tranne ladelorata al quinto posto, l’ultimo disponibile per i play off, dalla. Spes Jesi miglior attacco, 41 reti realizzate, Largo Europa e Monte Roberto migliori difese, 13 gol subiti. Nessuna casella a zero delle partite vinte, pareggiate, perse. Prossimo turno, 5° giornata del girone di ritorno, spicca il derby del ‘Paolo Pirani’, anticipo del venerdì, tra la Junior Jesina e la Spes Jesi e la partita del ‘Mosconi’ tra Largo Europa e Real ...