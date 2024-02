Terracina | rubano una carta di credito e prelevano 600euro | arrestate mamma e figlia

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024 – Nel corso della giornata di ieri a, i Ccrabinieri della locale Stazione, a conclusione di accertamenti scaturita dalla denuncia-querela sporta da una cittadina classe 89 residente ae dalle analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona dove sono stati commessi i reati, hanno denunciato a piede libero due donne,rispettivamente classe 1990 e 2008 per furto aggravato e concorso in debito utilizzo di carte di. Le 16enne, è ritenuta responsabile di aver asportato dal portafogli della denunciante, unadie successivamente insieme alla madre, hanno fraudolentemente effettuato un prelievo di euro 600,00 con detta, presso uno sportello ...

