Terra Amara anticipazioni 28 febbraio | Hakan smascherato | rapisce Betul per difendere la sua identità

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ecco ledidi mercoledì 28: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5 Ecco ledella trama diche tornerà in onda mercoledì 28, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di martedì 27: riassunto della puntata ...

Terra Amara spoiler 4a serie, lo zio di Kerem Ali: 'Per la sua custodia voglio 10 milioni': In Terra Amara Fikret vuole bene a Kerem Ali come se fosse suo figlio e sarà disposto a qualsiasi cosa pur di farlo crescere in serenità, anche quando si presenterà a Çukurova Müjdat, lo zio del ...it.blastingnews

Terra Amara, trame ultima serie: Abdulkadir tenta di strangolare Betul: Abdulkadir riuscirà a riprendersi dopo l'operazione e non riuscirà a sopportare l'idea di essere stato messo da parte da Betul. L'uomo continuerà a pensare che la sua amata lo ha lasciato in un letto ...it.blastingnews

Terra Amara, le anticipazioni di oggi (martedì 27 febbraio): Zuleyha prende una decisione importante: Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ...ilmessaggero