Ternana | che vittoria a Palermo | finisce 2-3 Quarto risultato utile consecutivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024 – Una superbatte per 2-3 ilin casa dei rosanero. Un ambiente caldissimo, mai facile quello siciliano, ma al quale le Fere hanno saputo tenere testa. Conquistando tre punti di platino sulla strada di questo campionato di Serie B 2023/2024. E’ ilper il team di Breda, dopo anche l’altraesterna, quella a Reggio Emilia contro la Reggiana. Vittime piuttosto illustri dunque per i rossoverdi, che afanno loro la partita arrivando fino al 3-1 e subendo poi il ritorno delnell’ultima mezz’ora. Riuscendo però a resistere e a portare a casa il successo. Primo tempo in equilibrio, che1-1 con i ...