Temporali in arrivo | domani allerta meteo in Campania

(Di martedì 27 febbraio 2024) Un avviso diinè stato emanato dalla Protezione civile regionale per la giornata dimercoledì 28 febbraio. La Protezione Civile ha emanato unaindi colore Giallo pervalida dalle 14 alle 23.59 di, mercoledì 28 febbraio, su tutta la regione ad esclusione delle zone

L’Italia sta per essere interessata da una fase di maltempo che entrerà nel vivo a partire dalla serata di oggi con piogge abbondanti, temporali e venti forti ... (inmeteo)

Bologna, 23 febbraio 2024 – Pioggia, vento e Neve : nuovi cicloni in arrivo . E’ quello che ci aspetta in questo ultimo weekend di febbraio. Ulteriori ... (ilrestodelcarlino)

Che tempo farà nei prossimi giorni Pioggia e Temporali almeno fino a lunedì: E’ arrivato il vortice ciclonico che influenzerà fortemente ... Fino a mercoledì mattina sarà soprattutto il Centro-Nord a essere interessato maggiormente da piogge e Temporali. La neve scenderà ...blitzquotidiano

Meteo domani 28 febbraio: vortice depressionario sul Mediterraneo con piogge e Temporali in Italia: Meteo: domani 28 febbraio condizioni di tempo instabile o perturbato che raggiungono il Sud Italia dove transita un minimo di bassa pressione ...centrometeoitaliano

Le previsioni meteo di domani 28 febbraio: Al pomeriggio ancora maltempo sulle Isole e Temporali in arrivo anche sulla Calabria, molte nubi altrove con locali piogge, specie tra Campania e Molise. In serata instabilità in aumento con ...corrieresalentino