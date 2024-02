Tasse evase per 480mila euro Maxi sequestro a una coppia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) La guardia di finanza della Spezia ha sequestrato denaro e beni per 610milaa marito e moglie cinquantenni residenti a Fosdinovo, tra cui le quote di un lussuoso immobile con piscina e terreni sulle colline, che da solo vale 320mila. L’accusa per la, che risulta incensurata, è di bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte relativa alla gestione della società da loro costituita nel settore dell’arredamento di imbarcazioni di lusso. Le indagini, coordinate dalla procura della Spezia, hanno permesso di ipotizzare, sulla base di gravi indizi di colpevolezza, il compimento di operazioni dolose da parte dei due imprenditori che hanno portato al dissesto della società da loro amministrata e posta in liquidazione alla fine del 2019. Le indagini effettuate dal nucleo di polizia economico ...