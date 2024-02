Taremi all’Inter | il presidente del Porto | «Gli auguriamo di essere felice»

(Di martedì 27 febbraio 2024)dalla prossima stagione sarà un nuovo giocatore dell’Inter dopo aver concluso il suo contratto con il. Di questo ne ha parlato ildel club Jorge Nuno Pinto da Costa in un’intervista ad A Bola. RINFORZO IN ATTACCO – Mehdidopo aver concluso il suo contratto colsi trasferiràin estate, anche di questo ne ha parlato ildel club: «come tutti è un giocatore importante, ma come succede a tutti i grandi club, i giocatori finiscono il contratto e poi sono liberi di decidere dove andare. Non possiamo farci nulla, ma solo augurare diper il suo futuro». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

Taremi era atteso a Milano per le visite mediche con l'Inter, ma l'aereo prenotato non è mai decollato da Oporto: tutto rinviato in accordo con l'entourage ... (fanpage)

Il tecnico del Porto Sergio Conceicao ha parla to in conferenza stampa di Mehdi Taremi , attaccante iraniano dei Dragoes promesso sposo dell'Inter:... (calciomercato)

Bucciantini: «Inter, stomaco allargato! Ora un’insidia, come Fellini!» | OneFootball: L’Inter crea attesa, come un artista che lancia una nuova opera. Marco Bucciantini descrive l’imponenza nerazzurra con una metafora e avverte su un’insidia prima della sfida contro l’Atalanta.onefootball

In estate l'attaccante preferì Bergamo. I soldi risparmiati sono stati utilizzati per prendere Pavard: Inzaghi ringrazia: Chissà come sarebbe finita se lo scorso agosto Gianluca Scamacca avesse detto di sì all'Inter ... al Milan il parametro zero Thuram. L'Inter aveva bisogno di un altro numero 9 di peso e, dopo aver ...gazzetta

Inzaghi dice addio all’Inter “Nel 2025 potrebbe allenare loro” / News: Basti pensare che in sede di calciomercato l'Inter ha già piazzato due colpi importanti - Zielinski e Taremi - e che molto probabilmente ... Non crea mai polemiche - né all'Interno dello spogliatoio ...cittaceleste