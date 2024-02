Taranto | mancano le ostetriche | a rischio il sistema materno infantile dell’Asl

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoGrave carenza di personale ostetrico, turni massacranti, assenza di graduatorie per la copertura di posti vacanti, dimissioni di massa, personale sottoposto a notevoli carichi di lavoro, è questa la condizione in cui versa il Dipartimentodella ASLdenunciata dal Segretario generale della FIALS, Emiliano Messina. Sono mesi che segnaliamo la condizione in cui versa il Dipartimentoa causa della grave carenza di, una professione indispensabile nelsanitario che si occupa di assistere la gestante durante il periodo di gravidanza, parto e puerperio – segnala Emiliano Messina – ma ad oggi siamo rimasti inascoltati e siamo ancora in attesa delle autorizzazioni ...

SANITÀ - Perrini (FdI): «Carenza di infermieri e oss: necessario fare chiarezza in vista dell'apertura del San Cataldo»: Secondo l’ultimo report della FNOPI nella sola provincia di Taranto mancano circa 184 infermieri di famiglia e di comunità, senza contare il prossimo fabbisogno di infermieri per la gestione dei 723 p ...manduriaoggi

Serie C, Capuano furioso con il sindaco di Taranto: la frase rabbiosa in sala stampa: La passione dell'allenatore si esprime in campo (e fuori). Smaltita la sbornia del successo contro il Catania, ...gonfialarete

Taranto, malore per l'attrice Katia Follesa: rimandato lo spettacolo al Teatro Orfeo: Taranto - Paura per Katia Follesa ... storico componente del duo Pali e Dispari - verrà recuperato a maggio di quest'anno. Non sono mancati ringraziamenti per i soccorritori che sono arrivati ...lagazzettadelmezzogiorno