Tajani | No truppe italiane in Ucraina

(Di martedì 27 febbraio 2024) 16.00 Il possibile invio dioccidentali in"è un'idea di Macron", ma "quando si parla d'inviarebisogna essere molto prudenti". Così il ministro degli Esteri, commentando quanto detto dal presidente francese. "Non dobbiamo far pensare che siamo in guerra con la Russia.Non siamo in guerra con la Russia, difendiamo l'. Me personalmente non sono favorevole ad inviareitalaiane a combattere", sottolinea il ministro.

