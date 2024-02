Sylla | il gigante del gol fa volare il Grifo | Qui per migliorare | sogno il Manchester

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) E’ cresciuto giocando a calcio nella sua terra, il Senegal. Sognando di diventare un giorno come il suo idolo Ronaldo il ’Fenomeno’. Dribbling, velocità, tecnica. Tanto che i suoi amici lo chiamavano ’Lewa’. "Perchè è il diminutivo di Lewandoski", spiega. Oggi, a chilometri di distanza dal suo Paese, l’attaccante Youssouph Cheikhsta onorando la maglia dela suon di gol. Ilbiancorosso (1,96 centimetri di altezza) ha sempre pensato che il calcio è divertimento. Domenica, al Curi contro la Juventus Next Gen, ne ha dato un assaggio facendo esultare i tifosi e sbloccando una partita che si stava avviando all’intervallo sullo 0-0. Stop in area, finta sull’avversario e palla all’angolino per il vantaggio. "Era importante tornare a vincere - dicenel post-partita - Sono contento del gol, credo ...