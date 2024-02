Svezia in ansia per Olsson | attaccato a un respiratore dopo il malore in casa

(Di martedì 27 febbraio 2024) Stoccolma, 27 febbraio –inper le condizioni di Kristoffer, ricoverato da una settimana per una “una malattia cerebrale apparentemente acuta” edad un, come ha spiegato in una nota il suo club danese, il Midtjylland, pubblicato per porre fine alle voci che circolano sull'assenza del giocatore. "Il 28enne giocatore della nazionale svedese ha perso conoscenza amartedì 20 febbraio ed è stato trasferito all'ospedale universitario di Aarhus, dove è ricoverato ea un. Kristofferè affetto da una malattia apparentemente acuta, legata al cervello, che non è dovuta ad autolesionismo di alcun tipo, né è la causa dovuta a fattori esterni. Un team di massimi esperti ...

Sono giorni di paura in Svezia per le sorti di Kristoffer Olsson . Il 28enne centrocampista del Midtjylland, cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal,... (calciomercato)

Il centrocampista del Midtjylland è ricoverato in ospedale e collegato a un ventilatore ROMA - Ore di Ansia in Svezia per Kristoffer Olsson . Il 28enne ... (ilgiornaleditalia)

Kristoffer Olsson colpito da malore improvviso a 28 anni: non respira più: Tifosi in ansia per quanto accaduto a Kristoffer Olsson, centrocampista 28enne in forza ai danesi del Midtjylland, nonchè nel giro della nazionale della Svezia, che ha perso conoscenza mentre si ...sportfair

Midtjylland, malore per un ex compagno di Isaksen: è in terapia intensiva: Sono giorni di terrore e preghiera tra Svezia e Danimarca per la salute di Mats Kristoffer Olsson, calciatore del Midtjylland ed ex compagno dell'esterno della Lazio Guastv Isaksen, che ...lalaziosiamonoi

Svezia in ansia: Olsson in ospedale per una malattia celebrale: Tutto il mondo del calcio è stato colpito da una notizia drammatica legata a Kristoffer Olsson. L’ex giocatore dell’Arsenal, oggi al Midtjylland – come comunicato dallo stesso club danese – è ...calciomercato