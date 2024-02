Summit di Parigi | Macron | “Dobbiamo prepararci ad un attacco dalla Russia”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il presidente francese Emmanuelha affermato che l’Occidente deve prepararsi ad un. Le dichiarazioni disono arrivate all’inizio deldisull’Ucraina. La conferenza è stata organizzata nel tentativo di mobilitare la capacità produttiva militare europea e anche di analizzare come rafforzare gli aiuti economici a Kyiv.di

Soldati europei in Ucraina, l’ipotesi di Macron rompe un tabù ma è un messaggio all’Europa: “Sconfitta della Russia essenziale”: Il presidente francese Macron, dopo il vertice a Parigi, ha detto che l'ipotesi di mandare soldati europei in Ucraina non è da escludere.ilriformista

Macron: "Serve una scossa degli alleati". E l'Ungheria dà l'ok alla Svezia nella Nato: Tra parole, dichiarazioni incrociate e malumori nascosti, Il vertice di Parigi voluto da monsieur le president per ... promessi dall’Ue», ha detto Zelensky alla vigilia del Summit. E altrettanto non ...ilgiornale

Jeep Avenger BEV Summit del 2023 usata a Bari: Optionals Abbaglianti automatici, Adaptive Cruise Control, Apple Carplay / Android Auto wireless, Blind Spot Monitoring, Bracciolo anteriore, Calotte specchi nere lucide, Camera posteriore a 180° con ...automoto