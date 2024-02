Studiare la storia per dire stop alle guerre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Laè ricca di esempi di discriminazione e intolleranza, fenomeni che si manifestano purtroppo anche ai giorni nostri. Uno dei popoli maggiormente colpiti è stato il popolo ebraico, che già prima dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale fu molto perseguitato, ma durante questo conflitto l’odio nazista, ha prodotto le peggiori atrocità, basate sull’idea dell’esistenza di una razza superiore: quella Ariana. Gli ebrei furono deportati nei campi di concentramento, dove erano obbligati a lavori massacranti per alimentare lo sforzo bellico; molti di loro morirono a causa delle pessime condizioni igieniche, della fame, del freddo, delle malattie e dei maltrattamenti subiti; altri furono uccisi nei campi di sterminio, dove c’erano le famigerate camere a gas. In tutto si contano 6 milioni di ebrei ai quali è stata strappata la vita così orribilmente e Auschwitz, in ...