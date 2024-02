Striscia la notizia alla carica su John Travolta a Sanremo | l’accusa di pubblicità occulta | «Perché in Rai si sapeva»

(Di martedì 27 febbraio 2024)latorna all’attacco sul caso die le polemiche per la presuntasul palco dell’Ariston. Nel servizio dell’inviato Pinuccio per la rubrica «Rai scoglio 24» sono state mostrate delle immagini inedite, in cui si vede l’attore arrivare all’Ariston per le prove e vestito così come poi è andato in onda nella puntata del 7 febbraio. Ai piedi l’attore aveva le famigerate scarpe, di cui è testimonial. «Questo ci fa pensare che non sia tutta una combinazione – dice Pinuccio – e che qualcuno sapesse di questafatta al Festival di». Il riferimento è alle dichiarazioni della vicedirettrice dell’intrattenimento prime time della Rai, Federica ...

Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia , il popolare tg satirico di Antonio ... (tutto.tv)

Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia , il popolare tg satirico di Antonio ... (tutto.tv)

Non solo bombe: Israele fa mancare anche cibo e acqua per meglio attuare il genocidio dei palestinesi a Gaza: L'aggressione israeliana in corso contro la Striscia di Gaza dal 7 ottobre ha portato all'uccisione di circa 30.000 cittadini di Gaza, la maggior parte dei quali sono donne e bambini.fai.informazione

John Travolta e le Upower, il caso delle scarpe a Sanremo 2024 continua: vacilla dichiarazione Rai: Continuano le polemiche: a quanto pare, secondo quanto verrà raccontato in un servizio a Striscia La notizia, l’attore non sarebbe arrivato all’ultimo, come dichiarato dalla Rai, ma avrebbe indossato ...tag24

Guerra Israele-Hamas, bozza di tregua ad Hamas, 40 ostaggi per 400 palestinesi. LIVE: Urne elettorali sono state disposte nei giorni scorsi nella Striscia di Gaza per consentire ai militari di votare. Non si vota invece nella città di frontiera col Libano di Kiryat Shmona, esposta a ...tg24.sky