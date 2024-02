Strage di Erba | il pg chiede di sanzionare Tarfusser Il pm | “Nessuna violazione”

(Di martedì 27 febbraio 2024)(Como) – Il Procuratore generale della Cassazione Simone Perelli ha chiesto al Consiglio superiore della Magistrature dicon la “censura” il comportamento del sostituto procuratore di Milano Cunoper aver violato i principi di imparzialità e correttezza nella vicenda della revisione del processo per ladi. Le contestazioni Asi contesta di non aver rispettato le procedure che prevedono che la revisione sia di competenza del Procuratore generale o dell'Avvocato generale, non di un sostituto che agisce senza delega. La sezione disciplinare si è ritirata per decidere se infliggere o meno ala sanzione chiesta dal Pg. La difesa ha chiesto il proscioglimento. La difesa "Ho fatto bene ad agire come ho agito, ...

Il racconto della strage di Erba da parte di Olindo Romano nei video inediti mostrati da Quarto Grado: "er me è stata una cosa normalissima, come quando uno ... (fanpage)

“Questo procedimento disciplinare un po’ mi offende, un po’ mi indigna. Ma non mi meraviglia: rientra in un trattamento che ho ricevuto sin da quando sono ... (ilfattoquotidiano)

Strage di Erba, il Csm decide sulla censura al pm Tarfusser che aveva chiesto di riaprire il processo: Per la Strage di Erba, Olindo Romano e Rosa Bazzi sono stati condannati in via definitiva all’ergastolo, e per loro il magistrato milanese aveva avanzato richiesta di revisione lo scorso marzo, quando ...milano.repubblica

Strage di Erba, Tarfusser si difende al Csm: “Grazie a me c’è un nuovo processo. Accuse offensive, non mi perdonano il successo”: Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...ilfattoquotidiano

Olindo Romano nei video dopo la Strage di Erba: "Abbiamo dato fuoco alla casa ...