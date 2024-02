Strage di Erba | Csm sanziona il pm Tarfusser | Violate linee guida su revisione a processo a Rosa e Olindo | lui | Falso

“Questo procedimento disciplinare un po’ mi offende, un po’ mi indigna. Ma non mi meraviglia: rientra in un trattamento che ho ricevuto sin da quando sono ... (ilfattoquotidiano)

Domani, martedì 27 febbraio , in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene ” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in ... (metropolitanmagazine)

Erba, Tarfusser sanzionato dal Csm per la richiesta di revisione: La Strage Il sostituto procuratore generale ha violato le linee guida della Procura. Lui: «Lo rifarei» ...laprovinciadicomo

Chiese la revisione del processo sulla Strage di Erba: il Csm censura Tarfusser. Lui: “Accuse offensive, non mi perdonano il successo”: Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. I cookie, gli identificatori del dispositivo o altre informazioni possono essere archiviati o reperiti sul dispositivo ...ilfattoquotidiano

Pm Tarfusser sanzionato dal Csm per il caso Erba: È stato sanzionato disciplinarmente dal Csm con la 'censura' il pm di Milano Cuno Tarfusser per aver violato le linee guida della Procura generale di Milano in tema di revisione dei processi, in parti ...ansa