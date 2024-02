Stradella | lupa ferita presa a bastonate | l’Enpa la salva e scatta la denuncia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024 – Un esemplare di lupo femmina è rimasta impigliata in un laccio metallico lasciato da qualche bracconiere ed è poi stata colpita ripetutamente alla testa, probabilmente con un bastone a, in provincia di Pavia., l’Ente Nazionale Protezione Animali, ha recuperato l'animale e ha presentatocontro ignoti. La segnalazione Tutto è avvenuto pochi giorni fa quando le volontarie deldi Voghera hanno ricevuto una segnalazione: "C'è un cane ferito che guaisce venite al più presto”. Una volta sul posto, però, le volontarie si sono trovate di fronte ad un esemplare di lupo femmina, rimasta impigliata nel laccio metallico posizionato da qualche bracconiere in un terreno nella zona di, in provincia di Pavia. L'animale era ...