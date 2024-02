Strade Bianche 2024 | la carica di Pogacar | Pronto a tutto per vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 febbraio- Mentre il debutto stagionale (e che debutto) di Jonas Vingegaard è già avvenuto in occasione del Gran Camino, quello di Tadejsi consumerà in occasione della, in programma sabato 2 marzo: un appuntamento da sempre molto sentito per il fuoriclasse sloveno. I dettagli In realtà, l'UAE Team Emirates per una delle Classiche più amate del calendario World Tour, al punto che molti ne invocano l'ingresso nel novero delle Monumento nonostante la giovane età, ha intenzione di schierare una formazione deluxe: al via di Siena ci saranno infatti Tim Wellens, Marc Hirschi, Isaac Del Toro, Domen Novak, Jan Christen e Filippo Baroncini. Oltre ovviamente a, che cercherà il bis dopo il successo già ottenuto nel ...