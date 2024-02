Storie di straordinaria umanità L’esempio arriva dagli animali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Autore di quattro romanzi e tre libri per ragazzi, Riccardo Gazzaniga, scrive "Da che ho memoria: lettere, racconti, temi, verbali (è ispettore della Polizia di stato)". Perché hai deciso di scrivere per i ragazzi? "Non è stata una vera decisione. Avevo pubblicato sui social alcune, per farne una sorta di “intrattenimento etico”. Quella della prima maratoneta Katherine Switzer, del salvataggio di ebrei di Gino Bartali, dei pugni chiusi di Tommie Smith e John Carlos a Città del Messico. Il loro successo fu tale che nacque l’idea di raccoglierle in un libro. I temi che mi muovono siano libri per “adulti” o per “ragazzi” sono giustizia, impegno civico, lotta per un ideale, in generale qualcosa che definirei empatia". Come ti approcci a questi temi? "Prima di tutto con l’animo di chi vuole conoscere e imparare. Leggo, domando, provo a ...