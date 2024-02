Stankovic bucato | la Sampdoria perde di nuovo in casa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 febbraio 2024) Va alla Cremonese una delle principali partite della ventisettesima giornata di Serie B, il turno infrasettimanale iniziato oggi. I grigiorossi superano per 1-2 ladijunior. PRESTITO NEGATIVO – Serata sfortunata per ladei due prestiti dell’Inter, il portiere Filipe l’attaccante Sebastiano Esposito. Quest’ultimo è ancora infortunato e può solo guardare i suoi compagnire 1-2 contro la Cremonese, che punta sempre più il ritorno in Serie A. Grigiorossi subito avanti, al 5’ con inserimento centrale di Dennis Johnsen e destro vincente. Ma lareagisce quasi subito, col pareggio al 13’ di Daniele Ghilardi. A venti minuti dalla fineda un gran tiro di César Falletti, che il portiere ...