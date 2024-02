Stanchi | insoddisfatti ma anche preoccupati di trovare qualcosa di peggio O proprio di non trovare un nuovo lavoro Una coach esperta di Talent development spiega come cambiare lavoro e quali sono gli errori più frequenti da evitare

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 27 febbraio 2024) È domenica pomeriggio e già solo il pensiero della settimana lavorativa che sta per ricominciare provoca mal di testa o malumore. Questo sicuramente non è un buon segnale, se poi si ripresenta ogni weekend allora veramente è il caso di guardarsi in giro e iniziare a mandare qualche curriculum. «Un altro segnale molto evidente è andare ae pensare sempre a che cosa si vorrebbe fare per guadagnarsi da vivere, arrivando a valutareimpieghi o attività anni luce lontani dalla nostra professione o dalle nostre abilità»Francesca Zampone, Executivee Career Strategist a Milano. ...