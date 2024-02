Stadio San Siro | Massimiliano Mistretta conferma | il Milan vuole investire a San Donato

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 27 febbraio 2024) Dopo i colloqui con Sala su San, l’assessorehato la volontà deldia SanIlsi sta giocando una stagione in cuichiudere al meglio in campionato earrivare in fondo all’Europa League. Nel frattempo però la società è al lavoro su diversi fronti e uno di quelli in primo piano è il tema. Nei giorni scorsi infatti c’è stato l’incontro tra i rappresentanti del club rossonero e dell’Inter con il Sindaco dio, Beppe Sala, per discutere dell’opportunità di ristrutturare San. Intanto però entrambi i clubesi si sono portati avanti in questi mesi, con dei progetti in aree fuori dal Comune di ...