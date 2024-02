Sporting Lisbona-Benfica Coppa di Portogallo | 29-02-2024 ore 21 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Schmidt conferma l’attacco leggero

(Di martedì 27 febbraio 2024) La sfida eterna traquest’anno è ancora più viva: le due squadre stanno dando vita a una lotta splendida per vincere il titolo e, dopo l’ennesimo passo falso del Porto domenica sera, sembra acclarato che la vittoria del campionato sarà una questione interna alla città di. Oltre la Primeira Liga, però, InfoBetting: Scommesse Sportive e

La sfida eterna tra Benfica e Sporting quest’anno è ancora più viva: le due squadre stanno dando vita a una lotta splendida per vincere il titolo e, dopo ... (infobetting)

Pagina 1 | Atalanta: il Bologna, l'Europa e la Juve, il dilemma turnover di Gasperini: Tre gare fondamentali nell'arco di una settimana per i nerazzurri: riflessioni in corso tra alternanze e... diffide ...tuttosport

Atalanta subito al lavoro: obiettivo Bologna (e dietro l'angolo c'è lo Sporting): All'andata vinsero i felsinei, che oggi precedono i nerazzurri al 4° posto. Domenica al Gewiss (ore 18) sarà una gara fondamentale per i punti e il morale, dopo la brutta sconfitta contro l'Inter. Arb ...bergamo.corriere

Atalanta verso il Bologna con quattro diffidati in dubbio: Con tutti i 21 giocatori di movimento a disposizione, sarebbe la sola situazione disciplinare a spingere al turnover, e non l'andata degli ottavi di Europa League del 6 marzo in casa dello Sporting ...ansa