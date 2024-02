Spettacolare Vantage GT4

Wec 2024, il campionato riparte ancora più Spettacolare. Tante auto al via nelle categorie hypercar ed LMGT3: La stagione del Wec 2024 sta per iniziare e prenderà ufficialmente il via con il prologo del 24-25 febbraio, quando le vetture si ritroveranno in Qatar prima di tornare sullo stesso ...motori.ilmessaggero