Sparò e uccise due poliziotti in Questura a Trieste | assolto per “vizio di mente”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 27 febbraio 2024) Pubblicato il 27 Febbraio, 2024 Il 4 ottobre del 2019 Alejandro Stephan Meran, 33enne di origini domenicane,dueall’interno delladi, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Oggi la Corte di Cassazione l’ha, rigettando il ricorso della Procura generale dicontro la sentenza della Corte di Appello. La stessa Corte d’Appello aveva riconosciuto al 33enne il “totale di”, disponendo per lui la permanenza all’interno di una Rems, cioè una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, per 30 anni, considerando la sua pericolosità e la sua necessità di ricevere cure. La perizia psichiatrica In base alla perizia psichiatrica, richiesta dai giudici nel processo di primo grado, Meran ...