Sparatoria Questura | la Cassazione rigetta il ricorso

(Di martedì 27 febbraio 2024) La Corte diha respinto oggi ilcontro la sentenza di assoluzione di Stefan Meran Alejandro Augusto, il cittadino dominicano che il 4 ottobre 2019, costituitosi per il furto di un motorino, portato ina Trieste uccise gli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. La Corte ha accolto il parere della sostituto procuratore generale dellaAntonietta Picardi che si è pronunciata per la inammissibilità del. Meran era stato riconosciuto incapace di intendere e di volere con obbligo di permanenza per trenta anni in una Rems.