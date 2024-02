Palermo , 26 febbraio 2024 – sparatoria a Palermo : un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito allo Sperone , in via XXVII Maggio. Tutta la zona è ... (quotidiano)

Sparatoria allo Sperone, Palermo: ci sono un morto e un ferito: Pare sia stata sparata una raffica di colpi, che purtroppo ha lasciato a terra delle vittime. Spaventati dalla Sparatoria, alcuni passanti hanno contattato le forze dell'ordine locali per chiedere il ...ilgiornale

Sparatoria allo Sperone, don Ugo: “Fermiamo la spirale di violenza”: PALERMO- “Il morto e il ferito sono persone che si conoscono nel quartiere, anche se non sono residenti qui. Ora, la cosa da fare è fermare quella che, io temo, potrebbe essere una spirale di violenza ...livesicilia

Sparatoria in strada a Palermo: Giancarlo Romano ucciso a 37 anni, un ferito grave. Agguato in serata: PALERMO - È di un morto e un ferito grave trasportato al pronto soccorso del Buccheri La Ferla il bilancio della Sparatoria avvenuta allo Sperone a Palermo questa sera. Sono in corso le indagini per ...corriereadriatico