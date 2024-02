Spacciatore 39enne in manette | aveva 200 grammi di eroina a casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) La Spezia, 27 febbraio 2024 – Trentanovennefinisce in. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia della Spezia, nei giorni scorsi, hanno arrestato un uomo di origine algerina, irregolare e domiciliato nel capoluogo, per spaccio di sostanze stupefacenti. Il nordafricano, dopo essere stato sorpreso a cedere una dose dia un tossicodipendente spezzino, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare che ha consentito di sequestrare oltre 200dinonché due bilancini, materiale per il confezionamento e la somma di circa 8.000 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Al termine delle procedure l'arrestato è stato accompagnato nellacircondariale Villa Andreino della Spezia dove rimarrà, a disposizione ...