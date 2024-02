Sonia Bruganelli esce allo scoperto e dichiara il suo vero amore | “Quei momenti in cui capisci che… ”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’ormai ex moglie di Paolo Bonolis finalmente vuota il sacco, lo scatto che ha pubblicato tra le stories di Instagram fa scalpore. Solamente qualche mese fae Paolo Bonolis annunciavano la volontà di voler proseguire ognuno per la propria strada. Le indiscrezioni sulla loro separazione circolavano con insistenza ormai da tempo e, tra l’altro, erano state anche smentite dalla coppia. Di recente non si è fatto altro che parlare della fine della loro storia d’, con l’imprenditrice che sui social sta raccontando la sua ‘nuova’ vita., 50 anni, negli studi di Verissimo per l’intervista concessa a Silvia Toffanin – cityrumors.it (fonte foto IG @verissimotv)In particolare, in una delle ultime stories pubblicate su Instagram, ha confessato di essere arrivata a una ...