Sondaggi | cosa succede a Fdi | primissimo | ma per la seconda volta in 15 giorni va sotto al 28% E non succedeva dall’ottobre 2022

(Di martedì 27 febbraio 2024) Che periodo è per Fratelli d’Italia? E’ di gran lunga il primo partito, come dicono tutti gli istituti dio. Eppure ha vissuto momenti migliori. Lo certifica il flop delle Regionali in Sardegna, il cui fallimento è dovuto a un candidato fedelissimo della leader e presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ma qualche indizio si intravvede anche dall’ultimoo di Swg per il TgLa7. In apparenza non c’è niente di allarmante: Fdi conferma il suo primato, con un discreto distacco sul più diretto inseguitore, cioè il Pd. Eppure il lieve smottamento dell’ultima settimana segnalato anche nelle tabelle che si vedono più oltre, questo misero mezzo punto di calo, consolida un fatto nuovo nell’andamento del consenso misurato ogni settimana dall’istituto triestino: il partito della premier tornaalla soglia del 28 per cento per la ...