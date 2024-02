Soldati Nato in Ucraina | una follia per fortuna irrealizzabile

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sarà lo choc per la scomparsa di Alexey Navalny. Sarà la smania di protagonismo della Francia. Sarà l’euforia per l’ingresso nellaanche della Svezia, dopo la Finlandia. Fatto sta che l’insolita uscita del presidente francese Emmanuel Macron - «non possiamo escludere l’invio di truppe occidentali in» - ha gettato nel panico i Paesi dell’Est Europa (ovvero quelli più contigui all’e alla Russia) e allarmato lo stesso Cremlino. Che ha risposto piccato all’Eliseo attraverso il portavoce Dmitry Peskov: «In questo caso, dovremmo parlare non della probabilità, ma dell’inevitabilità di un conflitto». Subito sono arrivate secche smentite sull’ipotesi del capo dell’Eliseo dalla Germania, con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz che ha affermato che «non ci saranno truppe sul terreno, néinviati dagli ...