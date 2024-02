Smog | ok Pirellone odg per negoziare con Ue misure compatibili con territorio lombardo

(Di martedì 27 febbraio 2024) Milano, 27 feb. (Adnkronos) – Qualità dell?aria, il Consiglio regionale della Lombardia chiama Bruxelles: con un ordine del giorno approvato a maggioranza nella seduta di oggi (42 voti a favore, 26 contrari e 3 astenuti), l?Aula delha chiesto alla Giunta dicon la Commissione europea le istanze della Lombardia, sottolineando le criticità che derivano dall?applicazione della nuova Direttiva europea sulla qualità dell?aria. Il testo ritiene sia opportuno sviluppare accordi specifici per raggiungere gli obiettivi nel rispetto delle caratteristiche sociali, economiche e ambientali dei territori e stanziando ulteriori risorse finanziarie.L?ordine del giorno, sottoscritto da tutti i capigruppo di maggioranza (Giacomo Basaglia Cosentino per Lombardia Ideale, Christian Garavaglia per Fratelli d?Italia, Fabrizio Figini per Forza Italia, ...

