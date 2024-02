Simona Tagli nomina Marco e spiffera cosa accade la notte tra lui e Rosy VIDEO

Grande Fratello, le pagelle: Beatrice Luzzi finalista (voto 9), Buonamici contro l’Odissea (voto 4): Simona Tagli, sostanzialmente appena arrivata, ha saputo fin da subito imporsi come protagonista, in qualità di attaccabrighe e non solo, dentro la Casa del Grande Fratello. Visto che in varie ...corriere

Grande Fratello, sondaggio televoto 28 febbraio: Simona Tagli domina, Alessio a rischio: Il meno votato di mercoledì sera finirà al televoto eliminatorio: Alessio Falsone meno quotato nel sondaggio web ...it.blastingnews

Grande Fratello, Simona Tagli in lacrime per la sorpresa dalla figlia Georgia: «Ha lottato»: Ormai non c'è puntata del Grande Fratello che non riservi sorprese. Il reality condotto da Alfonso Signorini si avvia verso il gran finale e ogni puntata si fa sempre più ...leggo