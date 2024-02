Silvia Toffanin | La Sua Laurea E Cosa Faceva Prima Di Passaparola!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 27 febbraio 2024): ad oggi conosciutissima per il suo ruolo di conduttrice a Verissimo, in pochi sanno insi èta eha fattodel successo. Eccoc’è da sapere!è attualmente nota come la conduttrice di Verissimo, ed è un volto celebre di Mediaset. In pochi però conoscono i dettagli del suo passato.del successo a Passaparola che le ha permesso di essere conosciuta dal pubblico, infatti, laha portato avanti un suo percorso di studi, anche se in pochi lo sanno.: ecco inta! Ad oggi,è una delle ...