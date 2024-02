Silk Manicure | il trend beauty del momento destinato a durare

At 53, Naomi Campbell—In Full Femme-Fatale Glamour—Owns the Dolce & Gabbana Runway: Leave it to Naomi Campbell to show everyone how it’s done in Milan. The supermodel—who is 53 and a mum to two young children—owned the Dolce & Gabbana fall 2024 runway on Saturday, in full ...vogue

La tendenza unghie del momento è ispirata alla seta: La Silk Manicure si realizza soprattutto con colori neutri e chiari, i migliori per ottenere quell'effetto luminosità quasi liquida elegante e sensuale. Popolarissima in Corea del Sud, ha già iniziato ...elle

Hailey Bieber's Secret to Her Iconic Pearlescent Manicure Is This ‘Long-Lasting' $12 Nail Polish: While Hailey Bieber has been a controversial figure in the past few weeks, there's one thing that even the haters can't take away: she knows how to rock an insanely gorgeous Manicure. Seriously, her ...msn